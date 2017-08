Foto, News, Serie TV, TV

Scritta da Scott Frank, che si occuperà anche della regia, Godless avrà come produttori esecutivi Steven Soderbergh e Casey Silver per conto della piattaforma Netflix, ecco la prima immagine ufficiale della mini serie.

Il nuovo progetto seriale, quindi, segna la riunione di Steven Soderbergh e Scott Frank che avevano già collaborato per lo sviluppo del film del 1998 Out of Sight, rispettivamente in veste di regista e sceneggiatore.

Protagonisti di questa nuova serie western originale sono: Jeff Daniels, Michelle Dockery e Jack O’Connell.

Sinossi: Il famoso criminale Frank Griffin (Jeff Daniels) e la sua banda di fuorilegge vogliono vendicarsi di Roy Goode (Jack O’Connell), il giovane pupillo che ha tradito la fratellanza. Durante la sua fuga, Roy cerca rifugio dalla vedova Alice Fletcher (Michelle Dockery), un’emarginata che vive nella decadente ed isolata città mineraria di La Belle, gestita principalmente da donne. Quando arriva la voce che Griffin si sta dirigendo a La Belle, la città si unisce per difendersi contro la banda criminale nel mondo senza legge del West.

Sara visibile su Netflix a partire dal 22 novembre 2017