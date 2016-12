Eventi

Per attirare l'attenzione sul Festival di Berlino questi orsi curiosi stanno girando per la città. "Berlino è grande e quest'anno faremo ancora una volta seguire le tracce per raggiungere alcuni punti caratteristici della capitale", osserva il direttore dell Berlinale Dieter Kosslick. Ancora una volta i motivi sono stati progettati da Velvet, una agenzia pubblicitaria svizzera. I sei manifesti della serie saranno visibili in città a partire da metà gennaio 2017. Saranno anche in vendita alla Berlinale negozio online a partire dal 16 gennaio.