La seconda stagione di Preacher tornerà su AMC dal 25 giugno e sarà composta da 13 episodi.

Oggi vi presentiamo il primo teaser trailer originale di questa seconda stagione; dove il predicatore Jesse Custer (interpretato da Dominic Cooper), la sua ex-fidanzata Tulip (Ruth Negga fresca di recente nomination agli Oscar) e il vampiro irlandese Cassidy (Joseph Gilgun) sono in viaggio per trovare Dio e restano coinvolti in una battaglia tra Paradiso, Inferno e tutto ciò che si trova in mezzo.

Tratta dalla celebre serie a fumetti di Garth Ellis e Steve Dillon adattato per il piccolo schermo da da Seth Rogen ed Evan Goldberg con lo showrunner Sam Catlin .

Nuovi ingressi nel cast tra cui: Noah Taylor (Game of Thrones), Pip Torrens (Star Wars: Il Risveglio della Forza), Julie Ann Emery (Fargo, Better Call Saul), Malcolm Barrett (Timeless), Ronald Guttman (Homeland, Mozart in the Jungle), e Justin Prentice (Malibu Country).