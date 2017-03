News

In attesa che il reboot cinematografico di Power Rangers, ispirato all'omonima serie televisiva andata in onda tra il 1993 e il 2002, arrivi in sala, ecco una clip dal film. Ecco di seguito la sinossi ufficiale:

Power Rangers segue la storia di cinque ordinari studenti liceali che devono diventare straordinari quando scoprono che la loro piccola città di Angel Grove – e il mondo – sono sull’orlo dell’oblio a causa di una minaccia aliena. Scelti dal destino, i nostri eroi si rendono conto di essere gli unici a poter salvare il pianeta. Ma per farlo dovranno superare i propri problemi e unirsi come Power Rangers prima che sia troppo tardi.