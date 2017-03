Foto, News

In attesa di vederlo nelle sale italiane il 13 Aprile 2016, vi mostriamo il poster ufficiale italiano di Fast & Furious 8, il nuovo capitolo della saga cinematografica più seguita di tutti i tempi.

Sulla scia del successo mondiale dell’inarrestabile franchise basato sulla velocità, Vin Diesel e Dwayne Johnson guidano il ritorno del cast di Fast & Furious 8, diretti da F. Gary Gray.

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati – ed il resto del gruppo è stato esonerato – il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.