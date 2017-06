News, Trailer

Quanto vi sono mancate le protagoniste di Pitch Perfect? Beh, rincuoratevi: le Bellas stanno per tornare. Pitch Perfect 3 approderà infatti sugli schermi americani il prossimo 22 dicembre.

Ecco un nuovo teaser / featurette / dietro le quinte direttamente dal set che mostra le attrici alle prese con coreografie e scene del film.

A scrivere la sceneggiatura torna Kay Cannon, sceneggiatrice dei primi due episodi. A dirigere il film c’è Trish Sie.

Del cast fanno parte Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Anna Kendrick, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp, Shelley Regner e Ruby Rose.

Questo nuovo terzo capitolo riuscirà a replicare il successo dei primi due ? Il film originale del 2012, ha incassato 113.000.000 di dollari in tutto il mondo, mentre Pitch Perfect 2 ha più che raddoppiato la cifra incassando ben 286,000,000 dollari in totale. Costato 29 milioni di dollari, il secondo episodio è riuscito a replicare (e a migliorare) il grandissimo successo del suo predecessore, raggiungendo in poco tempo quota 287.5 milioni di dollari in incassi globali.