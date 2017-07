News

Dal creatore di This is Us, Dan Fogelman, e dal produttore di Younger, Rick Singer, un drama ambientato nel mondo del baseball che racconta la storia della prima donna, per giunta afroamericana, ammessa a giocare insieme ai colleghi uomini nel circuito della mitica Major League. Ginny Baker, una giocatrice forte, bella e talentuosa, (Kylie Bunbury, Under The Dome) scrive la storia dello sport mondiale quando viene chiamata daiSan Diego Padres a giocare nella lega professionistica, debuttando come prima pitcher donna nell’olimpo del baseball a stelle e strisce. Fra le pressioni costanti dei media che la considerano solo un espediente per vendere biglietti e i desideri di un padre esigente (Michael Beach, Sons Of Anarchy), dovrà anche affrontare i pregiudizi di un mondo ipercompetitivo e da sempre esclusivamente maschile. Al momento del suo debutto nella Major League, Ginny indossa con orgoglio il numero 43 sulla sua maglia. Numero non casuale e ispirato al 42 reso celebre da Jackie Robinson, il primo giocatore afroamericano a debuttare nel massimo campionato di baseball. Sicuramente una delle fonti d'ispirazione maggiori nella serie e di cui Ginny rappresenta una sorta di alter-ego femminile.

Durante la sua avventura, Ginny potrà contare sull’aiuto di Mike Lawson (Mark-Paul Gosselaar, NYPD Blue, Bayside school), capitano e star della squadra e di Amelia Slater (Ali Larter, Legends), la sua fidata agente. Insieme affronteranno un percorso non solo di crescita sportiva ma di difesa e rappresentanza di tutte le donne che ogni giorno combattono per essere rispettate. Escluso il campionato principale, altre donne hanno tentato in passato la strada del baseball professionista. Negli anni '40 si tenne un campionato tutto al femminile per la mancanza dei giocatori impegnati in guerra: la grande eco mediatica di quell’evento ispirò in seguito il film Ragazze Vincenti (A League of Their Own) con Madonna, Tom Hanks e Geena Davis. Ad oggi nessuna donna ha mai messo piede in un campo della MLB ma recentemente la giovane interbase Melissa Mayeux è stata inserita nella lista delle possibili candidate ad esordire nel campionato di riferimento. Sarà lei la prima Ginny Baker?