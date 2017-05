News

Domenica 14 maggio i visitatori di Disneyland Paris non hanno potuto credere ai loro occhi quando i filmmaker e il cast del film Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, l’attesissimo quinto capitolo della celebre franchise nelle sale italiane dal 24 maggio anche in 3D, sono sbarcati davanti al galeone ormeggiato nel Parco Disneyland prima dell’attesissima première. L’evento, a cui hanno partecipato il capitano Jack Sparrow Johnny Depp, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Javier Bardem, i registi Joachim Ronning e Espen Sandberg e il produttore Jerry Bruckheimer, ha reso omaggio alle origini del fenomeno cinematografico che prende ispirazione dall’amata attrazione Pirati dei Caraibi. Per celebrare il 25° Anniversario di Disneyland Paris la leggendaria attrazione riaprirà i battenti il 24 luglio con due nuove scene che includono Jack Sparrow in numerose e indimenticabili sequenze. Al loro arrivo i filmmaker e il cast sono stati accolti da migliaia di applausi da parte dei fan e delle celebrità presenti. Dopo la spettacolare performance, che ha visto 25 acrobati e ballerini vestiti come pirati fantasma a bordo di un veliero affondato, sono saliti sul palco per salutare il pubblico e rispondere ad alcune domande. Hanno inoltre raggiunto i fan acclamanti per firmare autografi e scattare selfie, per poi sorprendere il pubblico all’anteprima europea presso il Gaumont cinema nel Disney Village. L’evento è stato trasmesso in streaming in diverse sale IMAX in tutta Europa.

Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar

Johnny Depp torna a interpretare l’iconico ruolo dello spavaldo antieroe Jack Sparrow nel nuovo film Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar. Catapultato in una nuova e travolgente avventura, lo sventurato Capitan Jack Sparrow (Johnny Depp) vede peggiorare la propria sfortuna quando dei letali marinai fantasma fuggono dal Triangolo del Diavolo guidati dal terrificante Capitano Salazar (Javier Bardem) e decisi a uccidere ogni pirata del mare… soprattutto Jack. La sua unica speranza di sopravvivenza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone: per riuscire a trovarlo Jack dovrà formare una precaria alleanza con la brillante e affascinante astronoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e con Henry (Brenton Thwaites), un giovane e risoluto marinaio della Royal Navy. Capitan Jack si metterà al timone della sua nave, un piccolo e malandato vascello, per sconfiggere la sorte avversa e scampare al nemico più forte e crudele che abbia mai affrontato.

La scena “Pirati dei Caraibi” nello spettacolo Disney Illuminations

Capitain Jack Sparrow è anche presente nello spettacolo Disney Illuminations, uno dei momenti più celebrativi del 25° Anniversario di Disneyland Paris. Grazie a luci, proiezioni, fontane d’acqua, fuochi d’artificio mozzafiato e al Castello come sfondo si parte per un fantastico viaggio con gli eroi di alcuni dei più grandi capolavori di animazione e – per la prima volta – film live-action. La nave pirata di Capitan Jack Sparrow, la Perla Nera, è alle prese con una imponente battaglia navale; un nuovo modo di sperimentare l’avventura di Pirati dei Caraibi, ogni notte, a Disneyland Paris.

L'attrazione “I Pirati dei Caraibi” riapre il 24 luglio

“Yo Ho, Yo Ho, A Pirate's Life for Me…” l’attrazione I Pirati dei Caraibi è stata aperta nel 1967 a Disneyland (California) ed è parte di Disneyland Paris dal 1992. L’attrazione ha subito un completo restauro per celebrare il 25° Anniversario e riaprirà con grandi sorprese. Tutti i fan di Jack Sparrow devono stare all’erta! Quest’anno il più ricercato dei Pirati debutterà in questa attrazione in Europa apparendo in numerose ed indimenticabili sequenze. Dal 24 luglio nell’area di Adventureland.