Attualità, News, Trailer

Scambio di ruoli quello che la coppia Piefrancesco Favino e Kasia Smutniak devono affrontare nella pellicola Moglie e Marito, si perchè comunque vada dovranno portare per un po’ l'uno i pantaloni dell’altro prima di capire dova sta andando a finire il loro matrimonio.

Il viaggio incredibile e sorprendente che Sofia e Andrea saranno costretti a fare nella vita del partner; esperienza che li cambierà per sempre. Sofia e Andrea sono una bella coppia, anzi lo erano. Sposati da dieci anni, in piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell'altra. Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere ognuno l'esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambiziosa conduttrice televisiva in ascesa.



Sei settimane di riprese a Roma ed ecco il primo Trailer del film scritto da Giulia Steigerwalt, diretto da Simone Godano alla sua opera prima, prodotto da Warner Bros. Entertainment Italia, insieme a Matteo Rovere per Groenlandia e Roberto Sessa per Picomedia, e che uscirà nelle sale il 13 aprile 2017, distribuito da Warner Bros. Pictures.