Piccole Donne, Angela Lansbury sarebbe in trattativa per entrare nel cast della miniserie in 3 parti della BBC One e PBS.

Sarà l'adattamento del romanzo omonimo di Louisa May Alcott, ambientato nel periodo della guerra civile e che racconta la storia delle sorelle Jo, Meg, Beth e Amy March, i loro sogni, la loro vita e le fasi della loro crescita. Mentre il padre è via per la guerra, sarà la madre Marmee ad aiutarle a cresce e a diventare “piccole donne”, dai giochi d’infanzia ai primi amori e matrimoni.

Anglea Lansbury potrebbe interpretare la zia March.

La sceneggiatura è stata scritta da Heidi Thomas e verrà diretta da Vanessa Caswill.