News, Trailer

Torna la coppia Paul Thomas Anderson /Daniel Day-Lewis in un nuovo film, si intitola Phantom Thread e questo è il suo trailer.

Il nuovo film di Anderson è uno dei più attesi dell'anno ed è ambientato nel mondo della moda newyorkese degli anni Cinquanta , e il regista ha proposto ad uno dei più grandi attori degli ultimi anni, Daniel Day-Lewis, di tornare a lavorare con lui. Dopo 10 anni dall’uscita de Il Petroliere (ebbe 8 nomination agli Oscar e ne vinse due) torna la Coppia con la C maiuscola.

L’attore è da ben 4 anni lontano dal set dopo il Lincoln del 2011 diretto da Steven Spielberg che gli fruttò la sua terza statuetta Oscar come miglior attore protagonista .

Sinossi: Nella Londra del dopoguerra, quella glamour degli anni Cinquanta, il celebre sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) e sua sorella Cyril (Lesley Manville) sono al centro della moda britannica, vestendo reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne con lo stile caratteristico della House of Woodcock. Le donne vanno e vengono nella vita di Woodcock, fornendo allo scapolo impenitente ispirazione e compagnia, fino a quando il sarto non incontra la giovane e caparbia Alma (Vicky Krieps), che in breve diviene una presenza fissa nella sua vita come musa e amante. Prima controllato e pianificatore, Reynolds vede così la sua vita su misura sconvolta dall’amore.

In questo suo nuovo film Paul Thomas Anderson dipinge un ritratto illuminante di un artista e di un percorso creativo, e delle donne che fanno funzionare il suo mondo.

La produttrice Megan Ellison ( The Master) , finanzierà il film tramite la sua Annapurna Pictures.