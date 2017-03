News, Personaggi

Sapevamo che Natalie Portman alias Jane Foster non sarebbe apparsa nel prossimo film dedicato al dio del tuono, Thor: Ragnarok, non è una novità ma non sapevamo il perchè.

Il personaggio di Jane ha sempre avuto un ruolo importante nei precedenti film, era la parte vivace e scherzosa della storia fatta principalmente di azione e combattimenti.

Tanti nuovi personaggi faranno il loro ingresso nel nuovo Thor ad iniziare da Jeff Goldblum nel ruolo del Grandmaster o Cate Blanchett in quello di Hela e Tessa Thompson in quello di Valkyrie, che affiancheranno quelli già visti e che ritorneranno da Tom Hiddleston nei panni di Loki a Anthony Hopkins in quelli di Odin, Idris Elba nel ruolo Heimdall e soprattutto Mark Ruffalo che tornerà come Bruce Banner/Hulk mentre Benedict Cumberbatch sappiamo che farà un'apparizione con il suo Doctor Strange.

(SPOILER ALERT !)

Oggi abbiamo finalmente la risposta a questo mistero, ed è più semplice di quanto si potesse pensare; il fatto è che Thor e Jane si sono lasciati purtroppo.

Lo ha ammesso Chris Hemsworth in una intervista per Entertainment Weekly : "Lui sarà là fuori a esplorare l’universo, cercando ancora di proteggerlo e di controllare il caos. Ma di certo, si diverte a essere un vagabondo, facendo il cowboy solitario".

Ma davvero Thor rimarrà solitario ? O è stata solo una mossa per farle incontrare un nuovo amore ? A quanto ha rilasciato trapelare il produttore Kevin Feige pare proorio questa la via:"Volevamo che Thor incontrasse qualcuno che gli fosse alla pari e che nel frattempo il suo rapporto con Jane si evolvesse in un mondo inaspettato tra The Dark World a Ragnarok e volevamo mettergli al suo fianco un personaggio che gli tenesse testa e che per certi versi gli fosse superiore. Valchiria tenta di rifiutare la sua discendenza asgardiana. Thor crede che questo possa creare un legame tra di loro, mentre al contrario, lei vuole disfarsene completamente."



Vi ricordiamo che Thor: Ragnarok uscirà nelle sale italiane il 25 ottobre 2017.