Il regista iraniano Asghar Farhadi vincitore del premio Oscar per il miglior film straniero con Il Cliente (The Salesman) e che non ha potuto partecipare alla premiazione a causa delle restrizioni imposte al suo paese da parte del neo presidente americano Trump, sta pensando al suo nuovo film.

Ottimi nomi faranno parte del cast, i protagonisti saranno Penelope Cruz e Javier Bardem, ancora senza titolola pellicola era stata annunciata prima di "The Salesman", ma il regista lo ripose nel cassetto perchè la sceneggiatura non era ancora terminata.

Oggi, Screen Daily ha nuovi dettagli sul progetto, in primo luogo, Ricardo Darin (il Segreto dei suoi occhi, Storie Pazzesche), si è unito al cast e dovrebbe impersonare il marito argentino della Cruz. Non si sanno molti dettagli sul film, ma abbiamo appreso che è un "dramma familiare e un thriller psicologico che esplorerà come il sequestro di una ragazza conduce alla dissoluzione di segreti familiari".



"È il film più commerciale di Asghar Farhadi ad oggi e non vedo l'ora di portarlo al più grande pubblico possibile", ha dichiarato Alexandre Mallet-Guy, produttore dei film di Farhadi "The Past" e "The Salesman".



Farhadi dovrebbe arrivare a Madrid da metà agosto e questo sarà il suo primo film in lingua spagnola. Il compositore Alberto Iglesias (che ha lavorato in quasi una dozzina di film Almodovar) sta scrivendo la musica . Considerando il ritmo di Farhadi e l'amore che riceve a livello internazionale, il prossimo Festival di Cannes sarà quasi una certezza.