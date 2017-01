News

E' sbarcata in America la serie di Paolo Sorrentino The Young Pope in onda su Hbo, il network che lo ha prodotto. Il primo episodio, trasmesso domenica alle 2, ha totalizzato al primo passaggio 1 milione di telespettatori. La stessa sera ha cumulato in replica 2 milioni ed è arrivato nelle 24 ore successive a ben 3 milioni di telespettatori. Tutti e tre i dati sono sopra le aspettative: The Young Pope al debutto ha fatto più dell'ultimo successo di HBO "The Night of" e più di tutte le ultime miniserie di HBO (es. "Olive Kitteridge"), ma ha battuto in termini di ascolti anche il debutto di "The Knick" di Soderbergh e quello di "Vinyl" di Scorsese. Nella sfida della serata ha superato il debutto della nuova stagione di Homeland in onda in contemporanea (1 milione e 300 mila dato cumulato della serata). La serie con Jude Law protagonista, una delle rare coproduzioni con l'America (Hbo subito nel progetto con Canal+ e Sky) del resto era attesa, preceduta da critiche positive.