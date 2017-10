News

Mentre aspettiamo che le avventure del tenerissimo orsetto Paddington arrivino al cinema in tempo per Natale, è stato annunciato che è in lavorazione una serie animata, composta da episodi della durata di 11 minuti ciascuno, basata sul personaggio creato da Michael Bond. Non si sa ancora se la voce di Paddington sarà affidata ai doppiatori del film (Ben Whishaw nella versione originale), né si conosce ancora la struttura della storia. La serie animata di Paddington verrà prodotta da StudioCanal.