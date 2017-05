Sono stati rilasciati i primi poster di Paddington 2, il film che racconta una nuova avventura del celebre orsetto inglese nato dalla penna di Michael Bond nel 1958.

Paddington vive ufficialmente con la famiglia Brown ai Windsor Garden, dove è diventato un membro effettivo della comunità. Mentre è alla ricerca del regalo di compleanno per i 100 anni di Zia Lucy, Paddington trova un meraviglioso libro pop-up nella libreria antica di Mr Gruber e, per poterlo comprare, incomincia a fare una serie di bizzarri lavoretti. Quando però il libro viene rubato, starà a lui e alla famiglia Brown trovare il colpevole.

Nel cast torneranno Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Imelda Staunton, and Ben Whishaw, voce originale di Paddington. Come new entry Hugh Grant e Brendan Gleeson.

Il film uscirà nei cinema inglesi il prossimo 10 novembre.