Arrivano direttamente da San Diego, dove si sta tenendo il famoso Comic-Con, le prime immagini video del Teaser Trailer del nuovo capitolo di Pacific Rim Uprising.

L’action di fantascienza è il sequel della pellicola del 2013 diretta da Guillermo del Toro, questa volta dietro la macchina da presa troviamo Steven S. DeKnight.

I fatti si svolgono 10 anni dopo il primo capitolo. Sono passati dieci anni dalla battaglia della breccia e gli oceani sono ancora inquieti. Discolpato dalla vittoria della breccia, il programma Jaeger si è evoluto nella più potente forza di difesa globale della storia umana. Il PPDC sollecita le menti più brillanti a creare una nuova generazione di eroi. Quando la minaccia di Kaiju tornerà, saremo pronti.

Il sito GoJaeger.com ci fornisce ulteriori dettagli . Mentre la flotta è decimata e i civili sono in fuga in cerca di un luogo sicuro, il PPDC Marshal Stacker Pentecost recluterà “La Resistenza”, un team che diventerà l’ultimo disperato baluardo di difesa contro i Kaiju. Alimentato dal coraggio umano, l’ultimo pilota Jaeger riuscirà a distruggere la breccia interdimensionale, grazie al coraggioso sacrificio del Marshal Pentecost.

Il nuovo Jaeger Gipsy Avenger onora l’eredità eroica del suo omonimo leader di punta della flotta Mark VI. Più che un semplice Jaeger, è un simbolo di speranza per milioni di persone. Bracer Phoenix è un brutale Mark V che può ancora competere con il VI, Bracer Phoenix che spara dal torace con un cannone vortex che è altrettanto spettacolare quanto mortale. Saber Athena è il Jaeger più stiloso ed elegante mai creato, Saber Athena è il più veloce della flotta, con le sue lame gemelle e uno stile di combattimento iper-acrobatico. Titan Redeemer costruito per sfruttare la forza bruta è munito di un’arma sismica, Titan Redeemer è il “demolitore” della nuova flotta. Guardian Bravo è progettato per combattere a distanza, Guardian Bravo dispone di una frusta Elec-16, un successore proto-metallico della spada a catena che porta nuova raffinatezza nella sua tecnica di combattimento.

Il cast è composto da John Boyega, Scott Eastwood, Adria Arjona e Tian Jing. Tutti colti nuovi a cui si uniscono invece vecchie conoscenze come Charlie Day e Rinko Kikuchi.

Il film uscirà nelle sale a febbraio 2018.