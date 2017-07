Foto, News, Trailer

Overdrive, thriller prodotto da Pierre Morel e diretto dal colombiano Antonio Negret (Transit),vede protagonisti Scott Eastwood e Ana de Armas, ecco il primo Trailer Italiano

Overdrive racconterà le vicende di due fratelli belli quanto spavaldi, conosciuti per la loro abilità nei furti d'auto. Si recano così in Francia in cerca di nuove possibilità, ma dovranno fare i conti con il boss del crimine locale. Per la pellicola sono già stati stanziati 30 milioni di dollari di budget, un progetto nel quale Morel crede molto: non a caso la sceneggiatura è stata affidata a Michael Brandt e Derek Haas, team creativo responsabile del successo di Quel treno per Yuma e Wanted.

Nel cast anche Freddie Thorp e Gaia Weiss.

Andrew e Garrett Foster sono specializzati nel rubare auto eccezionali. Ingaggiati per rubare una magnifica Bugatti del 1937, realizzano un colpo audace senza precedenti, tanto magistrale quanto sfortunato: il colpo è ai danni di Morier, noto mafioso rivale di Max Klemp, boss in ascesa della mafia tedesca che ha scelto di stabilirsi in Costa Azzurra. Quando Morier mette in pericolo la loro vita e quella della fidanzata di Andrew, i due ladri non hanno altra scelta che accettare la proposta del criminale e provare a rubare la Ferrari 250GT del 1962 di Klemp.

La pellicola arriva il 23 agosto distribuito da Koch Media

LOCANDINA ITALIANA