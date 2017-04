News, Personaggi, Serie TV, Trailer

Il canale Starz ha rilasciato il primo teaser trailer di Outlander 3.

La stagione che sarà composta da ben 13 episodi, arriverà in settembre sul canale Starz.



Nel breve teaser possiamo vedere quella che sarà l’epica Battaglia di Culloden, punto focale della serie, che i protagonisti hanno cercato disperatamente di evitare per ben due stagioni. Le conseguenze dello scontro saranno disastrose e si rifletteranno soprattutto sulla vita di Jamie Fraser (Sam Heughan) e della sua amata Claire (Caitriona Balfe), episodio infatti che porterà alla loro tragica separazione

Nella terza stagione dovremo prepararci anche a dire addio a Frank Randall (Tobias Menzies), il cui ruolo è stato ampliato rispetto al libro su sui si basa la prossima stagione, per dargli una conclusione adeguata. La seconda metà di stagione, dopo il ricongiungimento tra Claire e Jamie, si sposterà in Jamaica: il set è stato allestito in Sud Africa dove si trova attualmente il cast.



Trama ufficiale: L’azione riprenderà subito dopo il viaggio di Claire attraverso le pietre, quando torna alla sua vita nel 1948. Incinta di Jamie, cerca di riadattarsi alla sua vecchia vita e di affrontare le ripercussioni che la sua scomparsa ha avuto sul suo matrimonio con Frank. Nel frattempo, nel 18th secolo, Jamie soffre per la sconfitta subita nella storica battaglia di Culloden, e per la scomparsa di Claire. Mentre gli anni passano, Jamie e Claire cercano di vivere separati l’una dall’altro, ognuno tormentato dai ricordi dell’amore perduto. La possibilità che Claire possa tornare nel passato, da Jamie, le infonde una nuova speranza… così come un nuovo dubbio. Separati da secoli e continenti, Claire e Jamie devono trovare la strada che li riconduca insieme. Come sempre, sul cammino del loro ricongiungimento, attendono avversità, misteri e avventure. E rimane la domanda: quando si ritroveranno, saranno le stesse persone che si sono salutate alle pietre, dopo tutti quegli anni?