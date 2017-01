News

Our War è un docufim diretto da Benedetta Argentieri, Bruno Chiaravalloti e Claudio Jampaglia che racconta la storia di Karim, Joshua e Rafael, tre ragazzi che per motivi diversi hanno scelto di abbandonare le proprie certezze e benessere, per arruolarsi come volontari alle Unità di Protezione Popolare (YPG), le milizie curde che controllano la regione Nord Est della Siria, denominata Rojava: uno spaccato su una realtà inedita e ancora poco conosciuta rispetto ai "foreign fighters" del terrorismo islamico. Prodotto da Possibile Film e Lorenzo Gangarossa, con Rai Cinema e in associazione con Start, Our War sarà dal 20 gennaio nei cinema italiani tramite l'innovativa piattaforma MovieDay, dove ciascuno può scegliere la città, la sala e la data in cui vedere Our War. Un meccanismo di distribuzione dal basso che favorisce la scelta e la partecipazione diretta del pubblico: sono già previste proiezioni a Milano, Cagliari, Roma, Torino, Vercelli, Perugia, Genova, Ferrara con personaggi, eventi e l'intervento dei registi.

Per per partecipare o per prenotare una proiezione di Our War basta andare sul sito di MovieDay e seguire le istruzioni.