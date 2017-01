News

Come ogni anno ecco arrivare online le esilaranti parodie dei film candidati agli Oscar attraverso i loro poster. Si va da Manchester by the sea ("Pensavate che Ben fosse depresso? SADFLECK: ROUND 2") a La La Land, che viene definito come un ottimo strumento per non pensare alla politica internazionale ("No Trump. No Farage. Fuga dalla realtà. Questo film è meglio della vostra vita"), passando per Arrival ("Google Translate non può aiutarvi stavolta") e Lion ("Penso che il protagonista sia il ragazzino di The Millionaire..."). Date un'occhiata ai poster qui sotto e diteci qual è il vostro preferito.