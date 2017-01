Eventi

Tra poco sapremo quali sono i candidati pronti a "sfidarsi" per portarsi a casa l'ambita statuetta. Martedì 24 gennaio alle 14.15 su Sky Cinema Uno HD verrà infatti trasmesso l'annuncio delle nomination agli Oscar 2017, in diretta da Los Angeles. Ad affiancare il presidente dell'Academy, Cheryl Boone Isaacs, stelle del cinema premiate nelle scorse edizioni come Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jennifer Hudson e Jason Reitman.

Sempre su Sky andrà poi in onda la cerimonia di premiazione dell'edizione numero 89 degli Academy Awards (dalle 22.50 del 26 febbraio) sul canale Sky Cinema Oscar HD, che, dal 18 febbraio fino al 5 marzo, trasmetterà i migliori film premiati negli scorsi anni (prima di scoprire chi avrà la meglio tra La La Land, Moonlight, Manchester by the sea, Arrival e Jackie, alcuni tra i titoli super favoriti).