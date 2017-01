News

Secondo il nuovo sondaggio, realizzato da Fly Research per conto di The Walt Disney Company per celebrare le classiche storie sull’amicizia di Winnie the Pooh, il 43% degli italiani ha incontrato il proprio miglior amico durante l’infanzia ed è riuscito a mantenere intatto il rapporto anche nell’età adulta: di questi il 76% si sono incontrati prima degli otto anni mentre il 22% a sei, la stessa età in cui Christopher Robin incontrò Winnie The Pooh. Inoltre, il 34% degli italiani è convinta che alcune delle sue migliori amicizie siano state inspirate da Winnie The Pooh mentre due terzi degli abitanti (il 65%) crede che le sagge affermazioni dell’orsetto amante del miele – come ad esempio “è inutile fare qualcosa di divertente se non puoi condividerlo con qualcuno” – offrano spunti di riflessione sull’amore e l’amicizia. La Disney ha deciso di celebrare l’importante valore dell’amicizia lanciando inedite illustrazioni e un video speciale proprio in occasione della prima giornata internazionale dedicata a Winnie in programma il 18 gennaio in omaggio al compleanno del suo creatore A.A. Milne. Le immagini potranno così essere condivise con i propri amici sui social network.

Dire sempre la verità, essere fieri dei traguardi raggiunti dall’altra persona e riuscire a farla ridere sono alcune delle qualità più significative del migliore amico che risulta essere una figura centrale nella vita di ognuno di noi. Il 55% della popolazione italiana, infatti, afferma che i migliori ricordi d’infanzia coinvolgono il proprio miglior amico, un italiano su quattro (25%) lo ha scelto come testimone di nozze mentre il 63% degli intervistati lo considera un membro della famiglia. Sebbene ogni utente di Facebook abbia in media 338 contatti, lo studio ha rivelato che più dei tre quarti della popolazione (il 76%) riesce a contare quelli più cari sulle dita di una mano e il 28% ha ritrovato grazie al Social Network il suo miglior amico di infanzia. Il 35% degli intervistati parla con il proprio migliore amico ogni giorno mentre il 31% condivide o segue gli insegnamenti di Winnie sulla vita e l’amicizia.

La psicologa Irene S. Levine, psicologa illustra così l’importanza dei legami affettivi stretti durante l’infanzia e gli insegnamenti sull’amicizia impartiti dalle storie di A.A. Milne, che dopo novant’anni sono ancora attuali: “I bambini e gli adulti possono imparare molto sull’amicizia da Winnie The Pooh, che nelle sue storie stringe forti rapporti con gli altri personaggi, come per esempio Pimpi, mostrando come alcuni amici diventano dei veri e propri membri della famiglia di ognuno di noi. In tutto il mondo avere dei migliori amici è un bisogno primario. Questo non deve sorprenderci perché è sotto gli occhi di tutti l’importanza delle amicizie per lo sviluppo sociale ed emotivo degli individui. Gli amici di infanzia ci aiutano a formare la nostra personalità. I nostri valori e il nostro stile di vita. Queste prime amicizie, inoltre gettano le basi per istaurare relazioni durature e felici nell’età adulta”

