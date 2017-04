Oceania , il capolavoro Disney ispirato ai racconti della tradizione orale dei popoli e delle culture delle isole del Pacifico arriva nei migliori negozi in Blu-Ray 3D, Blu Ray e Dvd dal 26 aprile , arricchito da tanti contenuti speciali per immergersi ancora di più nel ritmo dell’oceano. E per i veri appassionati sarà disponibile anche l’edizione da collezione SteelBook Blu-ray in una preziosa confezione di metallo.

Diretto dalla celebre coppia formata da Ron Clements e John Musker (La Sirenetta, Aladdin, La Principessa e il Ranocchio), prodotto da Osnat Shurer (Stu – Anche un Alieno può Sbagliare, One Man Band) e con le musiche di Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina e Opetaia Foa‘, Oceania vanta un irresistibile cast di voci italiane. L'intensa e versatile attrice Angela Finocchiaro , più volte premiata per le sue interpretazioni, è Nonna Tala, confidente di Vaiana, con cui condivide il legame speciale che ha con l’oceano. L’eclettico artista Raphael Gualazzi è Tamatoa, un granchio egocentrico di oltre 15 metri di diametro che vive nel regno dei mostri e cerca di darsi un tono ricoprendosi di oggetti scintillanti. La giovane cantante Chiara Grispo interpreta invece le canzoni di Vaiana che nel film sottolineano i momenti più importanti della sua vita. La cover in italiano “Prego” (nella versione originale “You Are Welcome”), presente nei titoli di coda del film, è interpretata dal popolare rapper Rocco Hunt vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” e dalla vibrante voce di Sergio Sylvestre , il cantante vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi.