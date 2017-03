Foto, News

Oggi, sono stati rilasciati online tre nuove immagini dal set di IT, che vede protagonista il famoso clown chiamato Pennywise, remake tratto dal romanzo cult di Stephen King.

Andrés Muschietti (La madre) ha diretto la pellicola, lavorando da uno script che ha visto il contributo di Gary Dauberman e Chase Palmer. La New Line, che produce il progetto, ha confermato che la prima parte racconterà la storia dei ragazzini, mentre la seconda sarà invece interpretata dagli adulti.

Come ben sappiamo questa “cosa”, ovviamente, non è in realtà un clown e nemmeno un uomo. E ‘una creatura demoniaca che sarà il terrore di un gruppo di bambini in una piccola città del Maine. Il film racconterà di un gruppo di giovani che fanno parte del “Losers club” (Il club dei perdenti) e che riescono a sconfiggere questa creatura mostruosa che chiamano It. Trent’anni dopo la creatura ritorna e quegli stessi giovani ormai diventati adulti dovranno tornare a combattere insieme, nonostante non abbiano più ricordi di quella prima battaglia.

Il casting include Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor.

Ed ecco gli scatti che ci mostrano l’inquietante Pennywise (Bill Skarsgård) nascondersi dietro l’iconico palloncino rosso, in un'altra ci troviamo i protagonisti de il Club dei Perdenti, e nell’ultima immagine, assistiamo a un attacco da parte di Pennywise nei confronti dei terrorizzati bambini. Lo scatto pone l’attenzione sulla mano del pagliaccio pronta a colpire le sue vittime.