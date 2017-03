Foto, News, Personaggi

Arriverà il 24 marzo sulla BBC durante la messa in onda del Comic Relief ’s per l'evento di beneficenza Red Nose Day, il nuovo sequel che non sarà un lungometraggio ma bensì un corto della commedia del 2003 Love Actually.

Nuove foto sono arrivate direttamente dal set dove si stanno girando le ultime scene, e protagonista di esse è l'attore Hugh Grant a rivestire ancora una volta i panni di David, il Primo Ministro britannico. Attraverso il suo account twitter è stata la produttrice Emma Freud a rilasciarle, dove oltre a Grant si vedono anche Martine McCutcheon e il regista Richard Curtis.

Quattordici anni dopo l’uscita nelle sale, gran parte del cast ha deciso di tornare a reinterpretare i loro ruoli: Liam Neeson, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Colin Firth, Lucia Moniz, Bill Nighy, Marcus Brigstocke, Olivia Olson, Thomas Brodie-Sangster e Rowan Atkinson hanno confermato la loro presenza. Non vedremo l'attrice Emma Thompson per cui il regista non ha potuto scrivere una parte senza che venisse legata allo scomparso Alan Rickman, perdita ancora troppo vicina perchè venisse ricordata in un evento comico quale è il Comic Relief's.