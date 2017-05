Gossip, News, Personaggi

A Hollywood c'è una nuova coppia di bellissime e talentuose star, parliamo del bel quarantaduenne Joaquin Phoenix e di Rooney Mara che di anni ne ha dieci di meno.





La conferma ci è stata data proprio dall'attore fresco della vittoria al Festival di Cannes come Miglior Attore per You Were Never Really Here, che durante la conferenza stampa, guardando la sua Rooney l'ha definita la sua fidanzata. Gli attori erano arrivati insieme mano nella mano e hanno preso posto uno accanto all’altra al Palais des Festivals.



I due avevano già lavorato assieme , prima anni fa in Lei di Spike Jonze, e più recentemente hanno recitato fianco a fianco in, Mary Magdalene di Garth Davis e Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot di Gus Van Sant. Che il set sia stato il luogo dove è scoppiato l'amore ?