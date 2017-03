News, Trailer

Non è un paese per Giovani è diretto da Giovanni Veronesi, ispirato alla trasmissione di Radio 2 da lui condotta, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane dal 23 marzo prossimo.

Come dicevamo è il primo film tratto da una trasmissione radiofonica e il regista spiega così come gli è venuta l'idea : "Forse è la prima volta che accade, ma non è un caso: un film che viene tratto da una trasmissione radiofonica. Un’esperienza fatta di dirette tutti i giorni a Radio 2, dove chiamavo un ragazzo italiano all’estero e mi facevo raccontare la sua storia e perché se n’era andato dall’Italia. Le risposte sono state a volte divertenti, ma a volte di una spietatezza insostenibile. Più di centomila ragazzi l’anno se ne vanno dall’Italia in silenzio, senza fare rumore"

Scritto da Veronesi, Ilaria Macchia, Andrea Paolo Massara, con le musiche dei Negramaro, il film è stato girato sui set di Roma, Cuba e Cayo Largo, assieme al cast composto da: Sergio Rubini, Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco e Nino Frassica.

Sandro ha poco più di vent’anni, è gentile, a volte insicuro e il suo sogno segreto è diventare uno scrittore. Luciano invece è coraggioso e brillante, ma con un misterioso lato oscuro.

S’incontrano tra i tavoli di un ristorante dove lavorano entrambi come camerieri. Come tanti loro coetanei, Sandro e Luciano sentono che la loro vita in Italia non ha alcuna prospettiva. Si scelgono istintivamente e decidono, presi da un’euforica incoscienza, di cercare un futuro per loro a Cuba, la nuova frontiera della speranza dove tutto può ancora accadere.

Il progetto è quello di aprire un ristorante italiano che offra ai clienti il wi-fi - ancora raro sull'isola- grazie alle nuove ma limitate concessioni governative.

Con Nora, la strana ragazza che li aspetta all’Avana come un destino, scopriranno che esiste anche un modo glorioso di perdersi, che darà un senso profondo alla fatalità che li ha fatti incontrare.

Attraverso scelte pericolose, violente, incontri necessari e addii pieni di silenzio, Non è un paese per giovani racconta la tenacia e la bellezza di una generazione

che anche se privata di un luogo dove diventare grandi non si lascia spegnere.

Prodotto da Paco Cinematografica con Rai Cinema, e distribuito in Italia da 01 Distribution