Gossip, News, Personaggi

Due mesi fa Harrison Ford era stato protagonista di un incidente a bordo del suo aereo che lui stesso stava pilotando; ha sfiorato la collisione con un volo di linea dell’American Airlines, con oltre 110 persone a bordo.

Questo succedeva all’aeroporto John Wayne di Orange County, California, e la responsabilità sembrava fosse tutta di Ford. I due velivoli si sfiorarono, ma fortunatamente il Boeing 737 riuscì a partire pochi istanti dopo senza conseguenze. E' stato immediatamente aperto un fascicolo da parte dell’Amministrazione di Aviazione Federale, poiché la manovra fatta da Ford, quella di atterrare sulla pista di rullaggio rappresentava una grave violazione delle norme di sicurezza.

Ma oggi come riportato da NBC News si viene a sapere che l’attore non verrà processato, e quindi non verrà punito per la manovra con cui a febbraio rischiò di provocare la tragedia aerea.

Per l’errore di distrazione Harrison dovrebbe cavarsela con un training o con la sospensione della sua patente di pilota.



Non è la prima volta che Harrison fa parlare di sé per problemi in volo, nel 2015 precipitò con il suo elicottero dove riportò varie fratture.

Beh possiamo dire che l'attore ha tanta tanta fortuna.