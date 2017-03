News

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman sono entrati nel cast di She Came to Me, il nuovo film di Rebecca Miller (figlia di Arthur Miller e già dietro la macchina da presa di Maggie's Plan e The Many Lives of Pippa Lee). La pellicola sarà prodotta da Gigi Pritzker e Rachel Shane tramite la OddLot Entertainment, che era già dietro il successo di Hell or High Water. Non ci sono ancora dettagli sulla trama, ma il progetto è stato descritto come un dramma che farà anche sorridere e che parlerà della storia di una famiglia e delle complessità della vita moderna attraverso due storie generazionali.