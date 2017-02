News

Nicole Kidman sarà Atlanna, la madre di Aquaman alias Jason Momoa, nel cinecomic Warner Bros in uscita nell'ottobre del 2018. Il ruolo del villain, Black Manta, sarà invece affidato a Yahya Abdul-Mateen II, che vedremo anche nel remake/reboot di Baywatch. Il film sarà diretto come sappiamo dal James Wan dei vari Saw, Insidious e The Conjuring.

Per ritrovare un cinecomic nel passato di Nicole Kidman bisogna tornare indietro al 1995, quando interpretò Chase Meridian in Batman Forever di Joel Schumacher al fianco di Val Kilmer.