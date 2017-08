News

Nicole Kidman, 50 anni compiuti a giugno, sta vivendo un grande momento da un punto di vista lavorativo: dopo essere stata protagonista di una delle serie tv più acclamate dell'anno (Big Little Lies) e aver poresentato ben 4 titoli al Festival di Cannes, l'attrice australiana è in trattative per lavorare con Karyn Kusama per il film Destroyer. Non si sa molto sulla trama del film, che è stato scritto da Phil Hay e Matt Manfredi, ma pare che si tratti di un thriller ambientato a Los Angeles. Tra i prossimi progetti di Nicole Kidman anche Aquaman, il cinecomic targato DC con protagonista Jason Momoa.