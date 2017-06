Foto, News, Personaggi

Variety ha dedicato alla coppia una bella copertina per i 16 anni di Moulin Rouge.

Era il 2001 quando uno dei film più apprezzati degli ultimi approdava nelle sale cinematografiche.



Protagonisti della pellicola musicale due belli, giovani e talentuosi attori, Nicole Kidman e Ewan McGregor. che in occasione del sedicesimo compleanno si sono riuniti nel salotto di Variety per la webserie Actors to Actors.



Anche se sono passati 18 anni (si videro per la prima volta sul set nel 1999) il tempo non sembra essere passato per i due attori, che hanno ripercorso insieme questi anni di carriera. Dal film di Baz Luhrmann fino alle loro partecipazioni televisive. La Kidman vista ultimamente nel telefilm Big Little Lies, e McGregor lo vedremo a fine anno in Fargo 3.