Netflix, la più grande rete di Internet TV del mondo, riunirà i migliori concorrenti e atleti di sei Paesi del mondo per farli gareggiare in una nuova serie competitiva globale ricca d'azione, che esaurirà le loro forze fisiche e mentali portandole all’estremo. Tutti i 10 episodi di Ultima Beastmaster debutteranno su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile il 24 febbraio 2017. Ultimate Beastmaster è la prima serie competitiva internazionale nel suo genere, con sei versioni locali, ciascuna in una lingua diversa, e con concorrenti e presentatori di ognuno dei paesi in gara: Stati Uniti, Brasile, Corea del Sud, Messico, Germania e Giappone. Tutti e dieci gli episodi saranno disponibili simultaneamente su Netflix in tutto il mondo.

Questa serie composta da 10 episodi vedrà la partecipazione di 108 concorrenti in totale, 18 per ogni paese. In ogni episodio di 60 minuti i partecipanti si cimenteranno con il percorso a ostacoli fisicamente più impegnativo di tutti i tempi: "The Beast". Al termine di ogni puntata verrà proclamato un "'Beastmaster" che affronterà nel decimo e ultimo episodio della stagione gli altri nove vincitori, per aggiudicarsi il titolo diUltimate Beastmaster. Per ogni versione localizzata negli Stati Uniti, in Brasile, in Corea del Sud, in Messico, in Germania e in Giappone, conduttori e atleti famosi nei rispettivi paesi fungeranno da commentatori. I conduttori di ciascun Paese saranno i seguenti: