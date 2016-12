Serie TV

Per i più piccoli, c'è la serie tv animata esclusiva Netflix dal titolo Trollhunters, firmata dalla DreamWorks Animation e sponsorizzata da Guillermo del Toro. Protagonista è il giovane Jim, che scopre un amuleto e il suo destino di cacciatore di troll, scoprendo allo stesso tempo un mondo popolato dalle temibili creature, proprio sotto la sua città. I classici di Natale comprendono Il Grinch con Jim Carrey al servizio della tradizione del dr. Seuss, il buffissimo Will Ferrell nei panni di un elfo di Babbo Natale lontano dalla sede in Elf. Ci sono poi due tra i lavori più amati di Tim Burton, Edward mani di forbice e La fabbrica di cioccolato (non propriamente natalizi, ma tranquillamente adattabili agli addobbi). Per chi ha vedute più ampie, c'è il musical Tutti insieme appassionatamente (1965) con Julie Andrews: aggiornando gli incassi all'inflazione, risulta il terzo film più visto di tutti i tempi negli Usa, dopo Via col vento e Guerre stellari. L'animazione prevede la performance capture con Tom Hanks di Polar Express, e due beniamini DreamWorks alle prese con le feste negli speciali Shrekkati per le Feste, La festività di Kung Fu Panda e Buone Feste dal Madagascar. Il cinema d'animazione è rappresentato anche dall'Anastasia di Don Bluth e dallo spin-off Il gatto con gli stivali.