La festa irlandese più famosa al mondo, il St Patrick’s Day, sta arrivando e in tutto il mondo sarà un weekend di festa, danze e… birra! Se già state programmando i festeggiamenti al pub, il modo giusto per entrare nel mood irlandese non può essere altro che in compagnia di Netflix e dei suoi migliori contenuti irlandesi. Venerdì 17 marzo e per il resto del weekend lasciatevi incantare dalle verdi brughiere, dal curioso accento irlandese e dalle immagini di pub popolari. Accompagnati dalle musiche irlandesi, scandite dal ritmo di cornamuse e bodrhán, ripercorrete le strade acciottolate di Dublino e le storie che hanno da raccontarvi. Ecco i contenuti da non perdere su Netflix per prepararvi ai festeggiamenti e respirare, almeno per un attimo, la magica atmosfera irlandese e rivivere il fascino della sua tormentata storia.

ONCE

2007. Once è il film giusto per cominciare ad assaporare l’Irlanda, di cui possiede tutti gli ingredienti: Dublino, musicisti di strada, canzoni e passione. Prodotto e girato in Irlanda, questo film racconta la storia di un musicista irlandese e una venditrice ambulante: quando si conoscono, la loro comune passione per la musica fa scattare un’intesa speciale, dalla quale nascono canzoni e sogni. Sullo sfondo di una Dublino magica, Once si è aggiudicato l’Oscar per la migliore canzone ed è già diventato un classico irlandese.

ONDINE – IL SEGRETO DEL MARE

2009. Girato nella suggestiva penisola di Beara, nel verdissimo Sud-Ovest dell’Irlanda, Ondine racconta la storia del pescatore Syracuse (interpretato dall’attore irlandese per eccellenza, Colin Farrell): ex alcolista e divorziato, un giorno trova imprigionata nella sua rete da pesca una ragazza, Ondine. La sua storia è misteriosa e la figlia di Syracuse è convinta possa essere una selkie, misteriose creature della mitologia irlandese. Ma chi è davvero l’affascinante Ondine?

THE STAG – SE SOPRAVVIVO MI SPOSO

2013. Fionnan sta per sposarsi con Ruth e il suo migliore amico Davin gli organizza un addio al celibato nell’incontaminata natura dell’Irlanda dell’Ovest, in perfetto stile irlandese. Tutto sembra andare per il meglio e il weekend si preannuncia epico, finché l’odioso fratello della sposa non decide di unirsi al gruppo di amici e partire con loro.

REBELLION

2016. Questa miniserie originale Netflix è ambientata nella Dublino del 1916, all’alba della Rivolta di Pasqua e durante la Prima Guerra Mondiale. La serie segue le vicende di tre amiche, May, Frances e Elizabeth e di come le loro vite si intrecciano negli eventi della storia, tra ribellione e intrecci politici.

IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA

2006. Vincitore della Palma d’Oro al 59° Festival di Cannes, questa pellicola è ambientata in Irlanda durante la guerra d'indipendenza irlandese e la conseguente guerra civile ed è stato girato nella contea di Cork. Il vento che accarezza l’erba è la storia del medico Damien, che si unisce ai rivoltosi dell’IRA dopo aver assistito ai soprusi dell’esercito inglese. La strada per l’indipendenza non è facile, tra tradimenti, amori, morte e scelte da compiere.

HUNGER

2008. Un sorprendente Michael Fassbender guida i ribelli repubblicani all’interno del carcere di Long Kesh in Irlanda del Nord contro le violenze e i soprusi delle guardie carcerarie. Bobby, il protagonista, comincia uno sciopero della fame di sei settimane insieme ad altri carcerati per difendere la causa dell’indipendenza.

TALES OF IRISH CASTLES

2014. Che Irlanda sarebbe senza i suoi castelli? Netflix propone una serie di documentari che vi porteranno in viaggio nei più belli e significativi castelli irlandesi: dalle fortezze normanne alle eleganti tenute del XX Secolo, sarà come camminare tra le mura dove la storia dell’Irlanda si è compiuta e la sua cultura si è forgiata, circondati dal vivido verde della campagne.