Netflix e Marvel hanno deciso di non presentare questo weekend, il panel dedicato alla serie tv The Punisher al Comic-Con che si terrà nella città di New York.

Gesto nobile da parte delle due società, quello di cancellare la presentazione per rispetto alle vittime della strage avvenuta a Las Vegas negli ultimi giorni che ha scosso il mondo intero.



La loro decisione è stata rilasciata attraverso il seguente comunicato "Siamo scioccati e amareggiati dall’insensato atto di Las Vegas. Dopo un’attenta considerazione, Netflix e Marvel hanno deciso che non sarebbe appropriato per Marvel’s The Punisher partecipare al New York Comic Con. I nostri pensieri continuano a essere con le vittime e con tutti coloro che sono stati toccati da questa tragedia."

The Punisher nuova serie Marvel debutta in tutto il mondo il XXXX 2017. Solo su Netflix.

Sinossi: Frank Castle (Jon Bernthal) è un pluridecorato veterano del Colpo dei Marine che, in seguito al brutale assassinio della sua famiglia durante un regolamento di conti tra bande, e di fronte all’incapacità di una polizia corrotta di fare giustizia, diventa il vigilante The Punisher, determinato a fermare qualsiasi criminale con ogni mezzo necessario. Lui non ha superpoteri come altri vigilanti a Hell’s Kitchen, ma può contare su una enorme forza fisica, una insormontabile forza di volontà, un’ampia conoscenza delle armi ed eccellenti doti tattiche

Jon Bernthal verrà affiancato da: ​​Ben Barnes come Billy Russo, il migliore amico di Frank Castle dai suoi giorni nelle Forze Speciali, che gestisce una società militare privata di successo chiamata “Anvil”; Ebon Moss-Bachrach come Micro, analista dell’ NSA, i cui segreti possono essere di grande valore per Frank e per tutti quelli che li circondano; e Ambra Rose Revah come Dinah Madani; un sofisticato agente di sicurezza nazionale altamente addestrato che è sconvolto dal Punisher.

Nel cast anche Daniel Webber come Lewis Walcott, un giovane veterano che ha avuto un momento difficile per riassemblare la società civile; Jason R. Moore come Curtis Hoyle, amico di Frank Castle e una delle poche persone che sa di essere viva; Paul Schulze(Nurse Jackie) come Rawlins, un membro della CIA le cui operazioni in Afghanistan si intersecano con Frank Castle; Jaime Ray Newman (Bates Motel) come Sarah Lieberman, moglie di Micro, il cui matrimonio ha reso la sua vita più complicata; e Michael Nathanson (The Knick) come Sam Stein.