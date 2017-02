News

Taxi Driver: De Niro e Scorsese

La produzione del film partirà entro la fine dell'anno e sappiamo che i diritti mondiali del film sono stati acquistati da Netflix. Basato su un libro di Charles Brandt del 2004 dal titolo "I Heard You Paint Houses", che racconta la vera vita del killer della mafia Frank Sheeran, detto "L'irlandese" (The Irishman, appunto), il film è stato sceneggiato da Steve Zaillian e segnerà la nona collaborazione tra Scorsese e De Niro, iniziata nel 1973 con Mean Streets e interrottasi venticinque anni dopo con Casino. Si spera che Scorsese con questo nuovo progetto si riprenda dopo il flop al botteghino di Silence: che, costato 46 milioni di dollari, ne ha incassati in patria solo 7, come ricorda Variety, e in Italia ha raccolto poco più di 1 milione e 700mila euro.