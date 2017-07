News

In un mondo post-Pablo Escobar, quelle parole pronunciate nell'ultima stagione della serie originale Netflix Narcos, fanno intuire il focus della terza stagione: il mondo corrotto, potente e selvaggiamente redditizio del Cartello di Cali in Colombia, di cui fanno parte i più grandi signori della droga di cui avete probabilmente sentito parlare. Ecco il trailer ufficiale della terza stagione Narcos, che debutterà su Netflix in tutto il mondo l’1 Settembre 2017.

Sinossi:

Ora che la caccia sanguinosa a Pablo Escobar è finita, la DEA rivolge la sua attenzione alla più ricca organizzazione del traffico di droga nel mondo: il Cartello di Cali. Guidato da quattro potenti padrini, questo cartello opera in modo molto diverso da quello di Escobar, preferendo corrompere i funzionari governativi e tenere le proprie azioni violente lontano dai titoli dei giornali. Ecco i Re:

· Gilberto Rodriguez Orejuela ( )- leader del Cartello di Cali, “il capo dei capi” · Miguel Rodriguez Orejuela ( Francisco Denis )- la mente dietro la nascita del Cartello di Cali e il fratello di Gilberto

· Pacho Herrera ( )- gestisce i contatti con i messicani e la distribuzione internazionale · Chepe Santacruz Londono (Pepe Rapazote)– guida l’impero satellite della droga colombiana a New York City

Non appena Gilberto annuncia un piano coraggioso per allontanarsi dall'attività, l'agente della DEA Javier Peña (Pedro Pascal) si affida all'aiuto delle forze dell'ordine americane e colombiane per abbatterlo. Questa stagione apre un mondo complesso e spietato di nuove figure.

Altri nuovi personaggi:

· Jorge Salcedo ( )- Il capo della sicurezza di Cali che privilegia la protezione della moglie e dei figli rispetto a quella dei suoi capi · L’agente della DEA Chris Feistl ( Michael Stahl-David ) e Daniel Van Ness ( Matt Whelan ), che entrano nell'operazione con entusiasmo e inesperienza

· Franklin Jurado ( )- Il riciclatore di denaro del cartello che inconsapevolmente mette sua moglie, Christina ( ) in pericolo mortale · David Rodriguez (Arturo Castro)- Il figlio più anziano di Miguel, che all'inizio è riluttante ad assumere un ruolo guida nella struttura del cartello

Questa volta, tutte le regole sono cambiate per i narcos e i loro avversari, un fatto di cui molti non si renderanno conto fino a quando non sarà troppo tardi. Le prime due stagioni di Narcos sono già disponibili su Netflix.