E’ stato rilasciato il primo Trailer Italiano di Narcos 3, la terza stagione della serie tv di successo visibile sulla piattaforma Netflix a settembre.

Narcos ha raccontato la storia vera della dilagante diffusione della cocaina tra Stati Uniti ed Europa negli ultimi anni ’80 e i continui sforzi delle forze dell’ordine per sconfiggere il fenomeno del narcotraffico. La serie racconta nel dettaglio i conflitti di varie forze – legali, politiche, militari e civili – che si scontrano nel tentativo di controllare il mercato della cocaina, una delle merci di maggiore valore di tutti i tempi.

Dopo la morte di Pablito (non è spoiler ma cronaca vera), questa terza stagione ovviamente sarà senza Pablo Escobar, ma il protagonista diventa il suo rivale Gilberto Rodríguez Orejuela (Francisco Denis) personaggio altrettanto reale noto anche come El Ajedrecista, “Lo Scacchista”, che negli anni 90 ha fondato e guidato il famoso cartello di Cali, associazione criminale altrettanto pericolosa quanto l’impero costruito da Escobar.

“Lo spettacolo è un sequel cronologico e tematico”, dice Eric Newman, produttore di Narcos. “Dal momento in cui ho considerato l’idea di creare una storia di guerra e droga, circa 18 anni fa, e ho deciso di raccontare una versione di Narcos come un film, esso riguardava sempre l’evoluzione della guerra contro la droga e come si evolve il traffico illegale”.

La serie tv arriverà in streaming su Netflix il 1 settembre 2017