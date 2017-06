Animazione, News, Trailer

Gli adorabili pony alati creati dalla Hasbro negli anni '80 stanno per arrivare sul grande schermo. Lionsgate ha infatti diffuso il primo Trailer ufficiale di My Little Pony: the Movie.

La storia ha inizio infatti quando una nuova minaccia colpisce Ponyville, costringendo Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy e Rarity ad immergersi nelle profondità del mare trasformandosi in sea-ponies, ovvero in pony dalla coda di sirenetta, una specie che finora non avevamo mai visto all’interno della serie animata. Sotto le acque incontreranno nuovi amici (tra cui la frizzante principessa Skystar) e affronteranno numerose sfide per raggiungere il loro obiettivo e salvare la loro casa e i loro amici.

La pellicola, che arriverà nelle sale il prossimo 6 ottobre, vede la partecipazione in veste di doppiatori di star come Zoe Saldana, Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber e Michael Peña. Inoltre la cantante Sia scriverà una canzone per il film.