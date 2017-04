News

Gli adorabili pony alati creati dalla Hasbro negli anni '80 stanno per arrivare sul grande schermo. Lionsgate ha infatti diffuso il primo teaser di My Little Pony: the Movie. La pellicola, che arriverà nelle sale il prossimo 6 ottobre, vede la partecipazione in veste di doppiatori di star come Zoe Saldana, Emily Blunt, Kristin Chenoweth, Liev Schreiber e Michael Peña. Inoltre la cantante Sia scriverà una canzone per il film.