News

Mulan sarà il prossimo classico Disney ad avere una versione live action e uscirà nelle sale nel 2018, ma non aspettatevi un musical nello stile de La Bella e la Bestia. Il Presidente dei Walt Disney Studios, Sean Bailey, ha dichiarato, a proposito dell'atteso adattamento del cartone animato: "Mulan è chiaramente la storia della crescita di una ragazza, ma possiamo creare qualcosa di nuovo immaginandola in modo diverso: con qualche muscolo in più, più forte, con un tocco di Ridley Scott".