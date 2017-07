Foto, Gossip, News, Personaggi

E' morta a Roma l'attrice Elsa Martinelli, aveva 82 anni ma era malata da tempo

Fu scoperta da Kirk Douglas attraverso una foto su Life che non si poteva non notare. Così nel ’55, 20enne, al contrario delle sue colleghe che approdarono a Hollywood dopo i set romani, lei iniziò la sua carriera proprio dall'America. Iniziò con il western classico, Il cacciatore di indiani di André de Toth nel '55, e da li in poi la sua carriera decollò; ha lavorato con tutti i grandi del cinema da Orson Welles a Mario Monicelli, da Roger Vadim ad Alberto Lattuada.

Tra i film in cui recitò ci sono La risaia di Matarazzo, con Roger Vadim Il sangue e la rosa del 1960, con Orson Welles ne Il processo del 1962, nel 1963 con Henry Hathaway Il grande safari, La decima vittima di Elio Petri, a fianco di Marcello Mastroianni nel film meno italiano del regista, fino a L'amica di Alberto Lattuada, 1969)

Lascia la figlia Cristiana, che insieme ai nipoti e alla famiglia era oggi al suo capezzale. I funerali a Roma, martedì 11 luglio, alle 11 nella chiesa di S.Maria del Popolo. -