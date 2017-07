News, Trailer

La Vision Distribution è una nuova casa di distribuzione cinematografica, e Monolith sarà il primo titolo del suo listino, ecco il trailer italiano del film

Diretto da Ivan Silvestrini , Monolith è una produzione Sky Cinema HD e Lock & Valentine e co-produzione con Sergio Bonelli, uscirà nelle sale italiane il 12 agosto e sarà presentato in anteprima prima al Cine&Comic Fest e poi al Giffoni Film Festival 2017.

La pellicola è tratta dalla graphic novel omonima scritta da Roberto Recchioni e Mauro Uzzeo, e disegnata da Lorenzo Ceccotti; Silvestrini ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Elena Bucaccio, Stefano Sardo e la supervisione di Mauro Uzzeo

Si tratta di un thriller fantascientifico ambientato nel deserto; Sandra viaggia con il figlio David a bordo di Monolith, futuristica automobile in grado di proteggere i passeggeri da qualsiasi minaccia esterna. Durante una sosta imprevista, nel mezzo della notte e in pieno deserto, il bimbo aziona involontariamente i comandi di Monolith chiudendola ermeticamente mentre la madre è fuori dall’auto. Inizia così una drammatica lotta della donna contro il tempo e contro la tecnologia per riuscire a salvare il proprio figlio.

Gli attori che formano il cast del film sono: Katrina Bowden (Sandra), Damon Dayoub (Carl), Brandon W. Jones (Ted), Jay Haden (Roy Lacombe), Katherine Kelly Lang (Lilith – voce), Justine Wachsberger, Andrea Elsssworth , Lauren McKinght, David H. Stevens, Demetrius Daniels Krew Hodges, Nixon Hodges e Sila Agavale