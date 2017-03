Attualità, Eventi, News, Personaggi

Monica Bellucci sarà la Madrina del Festival del Cinema di Cannes 2017, presenzierà l'apertura che si terrà il 17 e la chiusura, il 28 maggio.



Il Festival di Cannes è sempre una festa glamour del cinema. Questa è la 70a edizione, e gli organizzatori hanno deciso di chiamare l'attrice splendida 52enne, amica di lunga data del festival, ancora una volta a fare da madrina, questa è infatti la seconda volta, la prima era stata nel 2003. Prende il post dell'attore e comico francese Laurent Lafitte, mattatore della 69esima edizione, e all'attore francese Lambert Wilson.



Per la Bellucci con il festival di Cannes c'è una lunga storia di amicizia sin dal 2000, la sua prima volta, per presentare Suspicion di Stephen Hopkins. Nel 2002 fu al centro di una memorabile polemica per il film 'hot' Irreversible di Gaspar Noè e nel 2006 è stata parte della giuria presieduta da Wong Kar Wai. Negli anni successivi è tornata per il film di Marco Tullio Giordana, Una storia italiana, e poi nel 2014 per Le Meraviglie di Alice Rohrwacher, vincitore del Grand Prix de la jurie, in cui interpretava con intensità un piccolo cameo. È attesa per l'uscita in sala del film presentato a Venezia On the Milky Road mentre per le tv è nel casting della terza stagione di Twin Peaks di David Lynch.