News

Parte benissimo il 2017 del cinema italiano grazie all’arrivo nelle sale di Mister Felicità, il nuovo film di Alessandro Siani, prodotto da Cattleya e Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution, che nel primo giorno di programmazione, incassa 1.937.000 mila euro con 554 schermi e una media copia di 3.497. Per la prima volta dall’inizio della stagione, un film italiano è in cima alla classifica degli incassi, battendo i concorrenti americani. Il dato Cinetel non comprende tutte le copie, che in totale sono 600, e che fanno schizzare l'incasso a 2 milioni di euro in un giorno solo.

Felice Alessandro Siani, al suo terzo lungometraggio nel doppio ruolo di regista e attore protagonista: “Nell' atmosfera c’è grande preoccupazione per il cinema italiano e noi tutti siamo stati protagonisti di questo momento di crisi e non vediamo l’ora che finisca. Mister felicita è uscito anche con 150 copie in meno del mio film precedente. Ma ieri c’è stato uno spiraglio che mi auguro continui e possa far luce sulla grandezza e l'immensità del lavoro dell' industria cinema Italia. Non so come andrà, ma stamattina almeno un poco mi sentivo Mister Felicità e non ero in un film!”. Conclude Riccardo Tozzi, Presidente di Cattleya: "È un film pensato e sviluppato con molto lavoro e realizzato con passione. La collaborazione con un talento come Alessandro è un grande piacere".