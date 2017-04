News

Sono iniziate le riprese di Mission: Impossible 6. Tom Cruise è arrivato sul set a Parigi in elicottero, come potete vedere grazie a queste immagini rubate e pubblicate sul sito Just Jared. Nel cast del film, che sarà diretto da Christopher McQuarrie, torneranno anche Rebecca Ferguson (vista di recente nel thriller Life), Jeremy Renner e Simon Pegg. La pellicola arriverà nelle sale il 27 luglio 2018.