News

È stato rilasciato un nuovo trailer italiano di Miss Sloane - Giochi di Potere, il thriller politico con Jessica Chastain diretto da Jon Madden.

Il film uscirà nei cinema il prossimo 7 settembre e nel cast, oltre a Jessica Chastain, ci sono Mark Strong, Gugu Mbatha-Raw, John Lithgow, Alison Pill, Michael Stuhlbarg, Sam Waterston e Jake Lacy.

Sinossi: Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) è una lobbista straordinaria, la più ricercata a Washington. Famosa per la sua astuzia e una lunga storia di successi, ha sempre fatto qualsiasi cosa per vincere, ma quando deve affrontare l’avversario più potente della sua carriera, scopre che la vittoria può costare un prezzo troppo alto.