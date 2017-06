News

Dopo Fottute, Amy Schumer tornerà sul grande schermo con la commedia I Feel Pretty. Secondo quanto riportato da Deadline, del cast farà parte anche la candidata all'Oscar Michelle Williams, la quale interpreterà Avery LeClaire, a capo dell'azienda di cosmetici per cui lavora Renee Bennett (Schumer). Al centro della storia Renee, una donna normale in un mondo di donne bellissime. Dopo essere caduta durante un allenamento in bici e aver battuto la testa, Renee inizia a credere che un incantesimo l'abbia improvvisamente resa incantevole. Peccato che, agli occhi degli altri, lei sia sempre la stessa. La nuova sicurezza di Renee la aiuterà a fare carriera in azienda e a capire che la bellezza non dipende dall'aspetto esteriore. La pellicola sarà scritta e diretta da Abby Kohn e Marc Silverstein, qui al loro debutto. Le riprese avranno inizio a luglio in America.